Støres krisehaust: – Det er 24/7

Med stolane plassert éin meter frå kvarandre og handsprit ved inngangen tok Støre onsdag imot pressa til den tradisjonsrike halvårsoppsummeringa før jul.

Der måtte statsministeren – som rett nok berre har stått to månader ved roret – svare på ei rekkje spørsmål om straumprisar og omikron, dei to store krisene som har prega hausten.

Støre vedgjekk at jobben som statsminister er krevjande.

– Det er 24/7, sa Støre.

– Det er ein jobb som eigentleg er heile veka og store delar av døgnet. Det har eg sett tidlegare, eg har erfart det sjølv no.

Blytung beskjed

I dei innleiande merknadene sine la Støre vekt på at politikken som regjeringa møter krisene med, må bidra til rettferd.

Ifølgje han var det med tungt hjarte at regjeringa måndag kunngjorde strenge smittevernrestriksjonar. Men omikron har vore «ein gamechanger».

– Eg må gjenta at for mange var det ein blytung beskjed å få.

Dagbladets reporter ville vite om det har vorte betre for vanlege folk med Støre som statsminister, når det er straumkrise og korona som dannar bakteppet.

– I pandemien vil eg seie at ja, det har ein kostnad for mange, og for mange vanlege arbeidsfolk, når ei krise rammar. Ein pandemi skil sånn sett ikkje mellom fattig og rik, men han forsterkar urettferda. Derfor må politikken vere rettferdig, sa Støre.

Han trekte fram at også tiltaka mot høge straumprisar har vore spesielt retta inn mot dei som har det vanskelegast økonomisk.

Ufortent?

Den siste tida har dei to regjeringspartia Ap og Sp òg fall på meiningsmålingane.

Hadde du fortent betre? spurde Dagsavisens utsende. Støre gjorde det i svaret sitt klart at han ikkje ville gå inn i kva han tenkjer i sin «stille stund».

Og det å handtere kriser, det må ei regjering vere førebudd på.

– Eg har jobba i ni år på Statsministerens kontor, som rådgivar på det internasjonale. Eg har vore statsråd i åtte år. Og erfaringa frå det er at i regjering må du vere førebudd på at det kan vere eit tungt innslag av uventa hendingar og kriser, kjende og ukjende, sa Støre.

Ukraina-uro

I innleiinga trekte statsministeren samtidig fram dei sterke gnissingane mellom Russland og Ukraina som ei potensiell ny krise.

– Vi møter ein tryggingspolitisk situasjon i Europa som ikkje har vore meir alvorleg sidan 1989. At det igjen er mogleg med krig og konfrontasjon på kontinentet vårt, er nedslåande. Men det kan skje, i og rundt Ukraina, med ein kraftig russisk militær oppmarsj i regionen. Også dette høyrer det med til oppgåva vår å følgje nøye, sa han.

