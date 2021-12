Støre utfordra på utbytteforbod

innenriks

– Utbytteforbodet skal gjelde òg etter at ordninga blir avvikla. Det skal vi fastsetje reglar på, seier Støre til NRKs Politisk kvarter.

Utanlandske eigarar tok ut 722 millionar kroner i utbytte etter at bedriftene deira fekk krisestøtte under den førre kompensasjonsordninga, har E24 avdekt.

Ordninga kom på plass under Erna Solbergs regjering, men også Arbeidarpartiet stemde for forslaget.

Støre påpeikar at Ap den gong la fram forslag om avgrense utbytte, men at dei ikkje fekk fleirtal i Stortinget.

– Vi stemde for ordninga, men vi hadde eit forslag om å avgrense utbytte, bonusutbetalingar og høge lønningar, men det vart nedstemt, sa Støre.

– Vi kunne ikkje seie at om ikkje vi får det akkurat som vi vil, så skal ikkje bedriftene få noka støtte. Det blir feil, sa han.

Han vart utfordra på korleis ein skal hindre at bedrifter som får støtte, tek utbytte så snart forbodet blir oppheva.

– Vi har òg vedteke reglar om tilbakebetaling dersom ein får støtte på feil grunnlag, seier Støre, som gjorde det klart at det går føre seg arbeid for å innrette ordninga slik at ho treff etter hensikta.

