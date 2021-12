innenriks

– Opplegget for julefeiringa no er at jula kjem, du kan reise heim til jul, og du kan feire med dine næraste. Men det er tilrådingar om maksimaltal og avstand, seier Støre til NTB etter den tradisjonsrike, halvårlege pressekonferansen i statsministerbustaden onsdag ettermiddag.