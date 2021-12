innenriks

– Vi opplever for tida problem med Skattekort-tenesta vår. Vi beklagar og jobbar med å rette feilen. Ver vennleg og prøv igjen litt seinare, er beskjeden brukarane får etter å ha logga seg inn på Skatteetaten for å sjå eller endre skattekortet for 2022.

Det nye skattekortet, med oversikt over kor mykje Skatteetaten reknar med at du må skatte neste år, vart sendt ut onsdag morgon.

