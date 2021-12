SV og regjeringspartia startar forhandlingar om straumstøtte

innenriks

Forhandlingane startar klokka 16.30 opplyser SVs Lars Haltbrekken til NTB. Han sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi er opptekne av å prøve å få til ei betre ordning som er meir rettferdig, og det hastar, seier han til NTB.

Hastverket kjem av at verken lovverket eller pengeløyvinga er på plass to veker før nyttår. Og kundane har fått løfte om at støtta skal hjelpe dei med rekninga som kjem i januar.

Dermed startar forhandlingane sjølv om regjeringa enno ikkje har levert saka formelt til Stortinget.

Regjeringa har foreslått at staten skal dekkje halvparten av straumprisen som overstig ein spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh) frå desember i år til mars neste år. Støtta gjeld forbruk opp til 5.000 kWh per månad. Dette skal slå inn på straumrekningane som kjem i januar.

Avklaring for fellesstraum

Men ordninga som vart presentert laurdag, omfatta ikkje folk som bur i burettslag og sameige med felles straummålar.

– Det blir jobba med å få ei best mogleg avklaring. Det kjem frå regjeringa, seier leiaren i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Aasland (Ap).

Han seier at prinsippet er at hushalda skal få hjelp, anten ein bur i burettslag eller sameige med felles straummålar eller har sin eigen.

Vil behalde juleferien

Regjeringa vil sende forslag til straumstøtteordning til Stortinget seinast fredag, men det kan komme allereie torsdag, opplyser Aasland.

– Det er ei lovsak, noko som betyr at ho må vere ferdig behandla og sanksjonert før nyttår, seier han.

Ei lovsak må behandlast to gonger etter bestemde reglar. For at Stortinget ikkje skal måtte jobbe inn i den planlagde juleferien, må saka behandlast første gong seinast laurdag og andre gong i det siste møtet før jul tysdag.

Aasland har likevel håp om at forhandlingane med SV kan vere ferdig så raskt at saka kan behandlast fredag.

– Eg oppfattar at alle parti er positivt innstilte til å behandle denne saka raskt.

Ny nettleige

Eit anna spørsmål som uroar mange, er den nye nettleiga som skal tre i kraft ved nyttår. Den inneber at folk som bruker mykje straum på éin gong, betaler meir i nettleige.

Onsdag gjorde olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) det klart at regjeringa ikkje vil ta initiativ til å utsetje ordninga.

– Det er grunn til å tru at mange nettselskap vil innføre dette systemet uavhengig av om forskrifta blir endra, med den konsekvensen at vi risikerer eit ulikt system rundt om i landet, skriv ho i eit svar til Stortinget, som først vart omtalt av NRK.

– Galskap

Haltbrekken har omtalt det som galskap å innføre ny nettleige no, medan Aasland så seint som førre veke sa at dei vil vurdere å utsetje. Men no gjer han det klart at han likevel ikkje vil ta det opp i samband med arbeidet med straumstøtta.

– Eg vil ikkje forstyrre straumstøtteordninga, seier han til NTB.

Haltbrekken håper framleis at regjeringa vil snu.

– Regjeringspartia er veldig klar over haldninga vår til dette, og eg forventar at regjeringa høyrer på oss, men også sine eigne på Stortinget, seier han, og viser med det til det Terje Aasland har sagt og at også Senterpartiet har sagt dei ønskjer å utsetje ordninga.

(©NPK)