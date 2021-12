Rettssaka om prøvelauslating av Breivik blir filma

innenriks

Telemark tingrett skriv i ei rettsavgjerd måndag at saka der Fjotolf Hansen, tidlegare kjend som Anders Behring Breivik, ber seg prøvelauslaten, har stor offentleg interesse.

– Saka har fått merksemd i media og vil truleg få betydeleg mediemerksemd framover. Gode grunnar taler derfor for at saka blir gjennomført med størst mogleg grad av openheit, skriv sorenskrivar Dag Bjørvik i rettsavgjerda.

Føresetnaden for at NTB får filme er at det skjer som ei såkalla polordning, det vil seie at alle medium som ønskjer å nytte seg av det, skal få tilgang til materialet.

– Saka har og har hatt betydeleg offentleg interesse. Det er ein dramatisk del av norsk historie, som vi har dekt og vil halde fram med å dekkje i framtida. Det er viktig at vi kan overføre denne rettssaka og slik sikre at norske medium får sjå domstolen i korta og sikre at allmenta får innsyn i behandlinga til domstolen, seier visuell redaktør Christina Dorthellinger i NTB.

Verken forsvararen eller påtalemakta har hatt innvendingar mot søknaden om gjere opptak av heile hovudforhandlinga. Ingen andre medium har søkt om løyve til å overføre rettssaka.

Breivik vart dømd til 21 års forvaring for å ha drepe 77 menneske på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Minstetida vart sett til det maksimale av kva lova tillét, som var ti år då dommen vart kunngjort.

Som alle forvaringsdømte har òg Breivik etter lova krav på å få ei rettsleg prøving av forvaringsvilkåra når minstetida er gått ut, og deretter har han krav på ny prøving kvart femte år. Det er ikkje nokon maksimaltid for forvaringsdømte.

Statsadvokaten har sagt nei til prøvelauslating av terrordømte Breivik, og dermed blir det altså opp til retten å avgjere spørsmålet.

(©NPK)