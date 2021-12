Regjeringa avventande til koronapass

innenriks

– Sjølv om mykje tyder på at vaksinen vernar mot alvorleg sjukdom, er det meir uvisst kor stor effekt han har på smittespreiing, særleg med omikron. Folkehelseinstituttet har derfor tilrådd å vente på bruk av koronasertifikat, seier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

– Dette skal vurderast løpande basert på oppdatert kunnskap, føyer han til.

I førre veke vart det kjent at Helsedirektoratet har snudd i saka. Frå å vere for koronapass uttalte direktoratet sist torsdag at omikronvarianten gjer eit koronapass unødvendig.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidlegare tilrådd bruk av koronapass som kontaktreduserande tiltak.

Til NRKs Dagsnytt 18 onsdag påpeika FHI-direktør Camilla Stoltenberg at dei har vurdert om koronapass bør brukast som eit middel for å bremse smitterisikoen blant uvaksinerte.

– Vi har vurdert å bruke sertifikatet til ikkje å la uvaksinerte vere med der andre er med, fordi risikoen for å bli alvorleg sjuk viss dei blir smitta, er så høg, sa Stoltenberg.

På den halvårlege pressekonferansen sin onsdag konstaterte òg statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er mogleg å innføre koronapass.

Ei slik innføring vil i så fall krevje ei lovendring.

(©NPK)