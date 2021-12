Nyhetsåret i Noreg: Virus og val

innenriks

Januar

* 3. januar: Regjeringa legg fram nye, nasjonale koronatiltak. Mellom anna blir det skjenkjeforbod og ei grense på fem personar ved samankomstar utanfor heimen. Folk blir bede unngå unødvendige reiser, og dei som har moglegheit for det, skal ha heimekontor. I slutten av månaden forbyr regjeringa alle unødvendige reiser til Noreg.

* 8. januar: Hovudindeksen ved Oslo Børs passerer 1.000 poeng for første gong. I midten av desember ligg han på nærare 1.200 poeng.

* 10. januar: Miljøvernaren Kurt Oddekalv døyr, 63 år gammal, når han går gjennom isen på Bahusvatnet i Bergen.

* 14. januar: Laila Anita Bertheussen blir dømt i Oslo tingrett til fengsel i eitt år og åtte månader for truslar mot demokratiet, for skadeverk og eldspåsetjing. Ankesaka skulle opphavleg opp for lagmannsretten i desember, men rett før kunngjer Bertheussen via Facebook at ho trekkjer anken, og dommen blir dermed ståande.

* 15. januar: Fem personar, blant dei fire barn, døyr i ein kraftig hyttebrann i Andøy kommune.

* 20. januar: Frank – årets så langt einaste ekstremvêr – rammar Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms med kraftige vindkast.

28. januar: Kong Harald blir sjukmeld med smerter i beinet og blir seinare operert. Han blir friskmeld 10. april.

Februar

* 4. februar: Høgsterett avviser saka til 15-årige Farida Khurami. Dermed er vedtaket om å fråta den afghanske jenta og familien flyktningstatusen gyldig.

* 8. februar: Dei skriftlege eksamenane i vår i ungdomsskular og vidaregåande skular blir avlyste på grunn av koronasituasjonen. I slutten av mai blir det klart at også munnlege eksamenar blir avlyste.

* 18. februar: Etter fire tidlegare forsøk får Viggo Kristiansen straffesaka si gjenopna. Han er dømd til 21 års forvaring for drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i 2000. Statsadvokaten blir venta neste år å ta stilling til om Kristiansen skal få prøve si sak på nytt i lagmannsretten eller få ei frifinning.

* 18. februar: Siv Jensen kunngjer på ein hastig innkalla pressekonferanse at ho går av som leiar for Framstegspartiet etter 15 år. På landsmøtet i mai blir Sylvi Listhaug valt som etterfølgjaren hennar.

* 20. februar: Andreas Haukeland, alias Tix, vinn den norske MGP-finalen med låten «Ut av mørket». I Eurovision-finalen i Rotterdam framfører han låten på engelsk under tittelen «Fallen Angel» og hamnar på 17. plass.

Mars

* 9. mars: Erling Lorentzen, enkjemannen til prinsesse Ragnhild, døyr etter kort tid sjukdom, 98 år gammal.

* 9. mars: LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen døyr av hjartesvikt, 53 år gammal. Peggy Hessen Følsvik overtek som leiar.

* 9. mars: Rolls-Royce stansar salet av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International på grunn av norske tryggingsbekymringar. Dieselmotorprodusenten Bergen Engines leverer mellom anna til det norske Forsvaret og andre Nato-land.

* 10. mars: Stortinget blir utsett for eit datainnbrot via eit tryggingshol i ein e-posttenar. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastslår seinare at innbrotet vart gjennomført frå Kina, noko kinesarane stiller seg uforståande til.

* 11. mars: Noreg set bruken av koronavaksinen frå AstraZeneca på pause etter meldingar om alvorlege tilfelle av blodpropp.

* 23. mars: Regjeringa gjer nye nasjonale innstrammingar i koronatiltaka. Dette omfattar mellom anna avstandskrav på to meter, skjenkjestopp og innstramming i reglane for karantenehotell, som vart innført nokre dagar tidlegare. I tillegg blir gjenopningsplanen utsett for landet.

April

* 7. april: Med 900 nye koronasmitta det siste døgnet passerer Noreg 100.000 smitta. 200.000 blir passerte i slutten av oktober, medan talet når over 300.000 i starten av desember.

* 9. april: Statsminister Erna Solberg (H) får og vedtek eit førelegg på 20.000 kroner for brot på smittevernreglane under 60-årsfeiringa si på Geilo i vinterferien.

* 12. april: Den profilerte advokaten Tor Kjærvik blir skotne og drepne i heimen sin på Røa i Oslo. Son hans er sikta for drapet. Dette er den første av til saman 21 drapssaker som politiet her i landet etterforskar i 2021.

* 13. april: Statsminister Erna Solberg (H) kunngjer at Noreg startar gjenopninga. Mellom anna blir avstandstilrådinga redusert frå 2 til 1 meter.

* 15. april: DNB presenterer planane sine om å kjøpe Sbanken. Med tilvising til konkurransen i fondsmarknaden seier Konkurransetilsynet seinare nei til oppkjøpet, ei avgjerd DNB bringar inn for Konkurranseklagenemnda.

* 22. april: Den siste av dei ti omkomne i skredet i Gjerdrum i romjula 2020 blir funnen. I september slår eit utval fast at endring i bekkeløpet og erosjon i ein bekk var hovudårsak til leirskredet.

Mai

* 5. mai: Koronavaksinerte får ei rekkje lettar i restriksjonar, mellom anna kan det vere fleire på besøk.

* 12. mai: Koronavaksinen frå AstraZeneca blir teken ut av vaksineprogrammet. Samtidig blir det opna for frivillig bruk av vaksinen frå Johnson & Johnson. Same dag blir det kjent at regjeringa går inn for å gi fleire vaksinedosar til kommunar med vedvarande høgt smittetrykk og at unge over 18 år blir flytta fram i køen.

* 17. mai: Kongefamilien og kronprinsfamilien troppar på sedvanleg vis opp på slottsbalkongen på nasjonaldagen, trass i avlysinga av barnetoget.

* 27. mai. Trinn 2 av koronagjenopninga av landet blir sett i verk. Dette omfattar mellom anna at innslepps- og skjenkjestopp blir utvida til klokka 24 og kravet om matservering ved skjenking fell bort.

Juni

* 3. juni: Ein omfattande skogbrann rammar Sotra i Vestland fylke. Over 500 personar må evakuerast, og eit hus og ei hytte blir rov for flammane.

* 4. juni: Fleire hundre sjukehustilsette går ut i streik. Same dag grip regjeringa grip inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. På det meste har 22.600 Unio-medlemmer vore tekne ut. Tre dagar seinare blir det tvungen lønnsnemnd for dei streikande i Oslo kommune. Sjukehusstreiken varer til 16. juni.

* 15. juni: Byrådet i Oslo går av etter eit mistillitsforslag mot MDGs Lan Marie Berg, som byrådsleiar Raymond Johansen svarer på på med å stille kabinettsspørsmål. Bakgrunnen for saka er milliardsprekken for Oslos vassforsyning. Seinare same månad kjem Sirin Stav inn for Berg, medan byrådet elles blir det same.

* 18. juni: Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen, døyr, 95 år gammal.

* 20. juni: Trinn 3 i gjenopninga av Noreg blir sett i verk. Mellom anna blir opna Noreg for innreise for personar med EU-koronasertifikat frå 24. juni, og den nasjonale skjenkjestoppen ved midnatt blir oppheva.

* 21. juni: Konsernsjef Jacob Schram sluttar i Norwegian, og Geir Karlsen overtek. Tidlegare på året vart det klart at det kriseramma flyselskapet har fått til ei vellykka restrukturering og er ute av konkursvern.

* 22. juni: Komikar, skodespelar og forfattar Per Inge Torkelsen døyr, 68 år gammal.

Juli

* 4. juli: To søstrer på 12 og 18 år mistar livet i eit lynnedslag på Melshornet i Hareid i Møre og Romsdal.

* 5. juli: Regjeringa utset trinn 4 av gjenopningsplanen og justerer trinn 3. Det trengst endå fleire fullvaksinerte før vi kan gå til full gjenopning, seier statsminister Erna Solberg (H).

* 17. juli: Renate Reinsve blir kåra til beste kvinnelege skodespelar under filmfestivalen i Cannes for rolla i «Verdens verste menneske».

* 21. juli: Deltavarianten av koronaviruset er no dominerande i Noreg, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

* 22. juli: – Både sorga og sinnet bur framleis over heile landet vårt, seier kong Harald under 10-årsmarkeringa for terrorangrepa mot regjeringskvartalet og Utøya.

* 29. juli: Utlendingsnemndas vedtak om utsending av 18-årige Mustafa Hasan blir kjend ugyldig i Oslo tingrett, og dermed skal Une skal behandle saka hans på nytt. Hassan kom frå Jordan med familie i 2008 og fekk mellombels opphald.

August

* 7. august: Ei blokk med over 20 kommunale leilegheiter i Arna i Bergen blir på kort tid fullstendig overtent. Til alt hell blir ingen skadde.

* 13. august. Store delar av trinn 4 i gjenopningsplanen blir utsett til alle vaksne er verna, opplyser regjeringa.

* 16. august: Ein mann på 78 år og den 52-årige son hans mistar livet i eit okseangrep i Sykkylven i Møre og Romsdal. Hendinga skjer når dei skulle flytte dyra mellom beite.

* 18. august: Regjeringa bestemmer at 16- og 17-åringar skal tilbydast koronavaksine.

* 24. august: Tre brør på 17, 18 og 20 år mistar livet i ein frontkollisjon med ein kranbil på riksveg 7 i Gulsvik i Hallingdal.

* 30. august: Personar med svekt immunforsvar får tilbod om ein tredje dose med koronavaksine. 5. oktober blir dette utvida til å gjelde alle over 65 år, og 12. november går tilbodet ut til alle vaksne.

*30. august: Flyet med dei siste norske soldatane frå Afghanistan landar på Oslo lufthamn. I løpet av rundt to veker har Noreg evakuert over 1.100 personar etter at Taliban greip makta i Kabul.

September

* 2. september: Regjeringa utset endå ein gong trinn 4 av gjenopningsplanen, og statsminister Erna Solberg (H) opplyser at Noreg rett og slett skal hoppe over dette trinnet. Det blir òg kjent at barn mellom 12 og 15 år skal få tilbod om éin vaksinedose.

* 3. september: Ein 50-årig mann blir sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han er òg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen fem år seinare. Mannen nektar for å ha noko med drapa å gjere.

* 4. september: Rune Gerhardsen (Ap), tidlegare byrådsleiar i Oslo, døyr, 75 år gammal.

* 13. september: Ved stortingsvalet blir det eit klart raudgrønt fleirtal, og Erna Solberg (H) gratulerer Jonas Gahr Støre (Ap) med valsigeren. Både KrF og MDG hamnar under sperregrensa, medan Raudt gjer sitt beste val nokon gong. Nystiftede Pasientfokus kjem inn med éin representant frå Finnmark.

* 18. september: Kjell Ingolf Ropstad trekkjer seg som KrF-leiar og barne- og familieminister. Bakgrunnen for saka er fleire artiklar i Aftenposten om pendlarleilegheiter. Mellom anna blir det kjent at han hadde tilgang til ein gratis statsrådsbustad utan å betale skatt av fordelen. Olaug Bollestad blir vald til ny partileiar under eit ekstraordinært landsmøte i november.

* 19. september: Filmskapar Petter Vennerød døyr, 72 år gammal.

* 20. september: To tilsette blir knivstukke på Nav Årstad i Bergen. Ei 57-årig kvinne døyr, medan ein kollega blir lettare skadde. Ein 39-årig mann blir sikta for drap.

* 23. september: Noregs Bank set opp styringsrenta til 0,25 prosent, etter at den har vore 0 prosent sidan mars 2020.

* 23. september: Forfattar Kjell Askildsen døyr, 91 år gammal.

* 25. september: Over heile landet blir den store gjenopningsdagen feira etter at koronarestriksjonane for arrangement og samankomstar er oppheva.

* 26. september: Skodespelar Kjersti Holmen døyr etter lang tids sjukdom, 65 år gammal.

Oktober

* 8. oktober: Ap og Sp er samde om å danne regjering saman, medan SV trekte seg under sonderingane. Regjeringserklæringa kalla «Hurdalsplattformen» blir lagd fram fem dagar seinare.

* 9. oktober: Eva Kristin Hansen (Ap) blir valt til stortingspresident. Seinare blir det kjent i Adresseavisen at ho hadde pendlarleilegheit samtidig som ho eigde ein bustad saman med ektemannen berre 29 kilometer frå Stortinget. Hansen trekkjer seg når det blir kjent at pendlarbustadsaka blir etterforska av politiet, utan at nokon har status som mistenkt i saka. I november blir ‎Masud Gharahkhani (Ap) valt som ny stortingspresident.

* 13. oktober: Fem personar blir drepne av den danske statsborgaren Espen Andersen Bråthen på Kongsberg. Fleire andre blir skadde av 37-åringen, som er væpna med stikkvåpen og pil og boge.

* 14. oktober: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterer regjeringa si, som består av fleire kvinner enn menn. Ap får elleve statsrådar, medan Senterpartiet får åtte.

* 19. oktober: Dansar og koreograf Kjersti Alveberg døyr, 73 år gammal.

* 22. oktober: Kongeparet står for den offisielle opninga av det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Bygget får både ris og ros. The Guardians journalist går så langt som til å beskrive det som «et illevarslende grått tårn som knekker på toppen som en militær utkikkspost som holder øye med fjorden».

* 25. oktober: Den nesten sju veker lange kulturstreiken blir avslutta. Nær 900 tilsette ved 15 kulturinstitusjonar, blant dei Operaen og Nationaltheatret, har vore i streik.

November:

* 8. november: Skodespelar Vegar Hoel døyr etter lang tids sjukdom, 47 år gammal.

* 19. november: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber på ein koronapressekonferanse folk slutte å handhelse og gå tilbake til å helse med olbogen.

* 19. november: Artist og skodespelar Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som mellom anna Hank von Helvete, døyr, 49 år gammal.

* 22. november. Noreg har passerer 1.000 koronarelaterte dødsfall. Aldersgruppa med flest dødsfall er 80–89 år. FHI presiserer at det ikkje alltid er mogleg å vite om pasienten har døydd av eller med covid-19.

* 23. november: NRK-serien «Atlantic Crossing» blir æra med ein internasjonal Emmy-pris under utdelinga i New York.

* 23. november: Homopionér Kim Friele døyr, 86 år gammal. Ho blir heidra med gravferd på statens bekostning.

* 23. november: Tre menn – to studentar og ein instruktør frå ein flyskule – omkjem i ei flyulykke i Tvedalen i Larvik kommune.

* 24. november: Byrådet i Bergen går av etter at det blir fleirtal for forslaget frå opposisjonen om å leggje Bybanen utanom Bryggen og i tunnel mot Åsane. Tre utbrytarar frå Sp og Raudt sikrar ni dagar seinare fleirtal for Bryggen-alternativet, og eit Ap-ledet byråd blir på ny utnemnde.

Desember

* 1. desember: Omikronvarianten av koronaviruset blir påvist i Noreg, først i Øygarden i Vestland fylke. I dagane som følgjer, innfører regjeringa regionale tiltak for Oslo og ei rekkje kommunar rundt, og dessutan for Vestland.

* 4. desember: Eiendom Norge presenterer tal for bustadmarknaden, og i november fall prisane med 0,6 prosent. Bustadprisane er no 6,6 prosent høgare enn eitt år tidlegare.

* 6. desember: To vaksne og to barn er sakna etter ein brann i eit bustadhus i Svelvik i Viken fylke og blir dagen etter funne døde. Seinare blir ein avdød 43-årig mann sikta for drap på familien og eldspåsetjing.

* 6. desember: Tidlegare statsminister og Høgre-leiar Kåre Willoch døyr, 93 år gammal.

* 10. desember: Journalistane Maria Ressa og Dmitrij Muratov får under ein seremoni i Oslo rådhus fredsprisen for den modige kampen sin for ytringsfridom i høvesvis Filippinane og Russland.

* 11. desember: Regjeringa legg fram ein pakke som skal hjelpe hushald med høge straumrekningar i vinter. Ordninga går ut på at staten dekkjer halvparten av straumprisen som overstig ein spotpris på 70 øre per kilowattime.

*13. desember: Regjeringa kunngjer nye og kraftige tiltak for å bremse omikronspreiinga. Dei omfattar mellom anna nasjonal skjenkjestopp og avgrensar talet på personar på arrangement. I tillegg blir innført gult nivå i alle barnehagane i landet og barne- og ungdomsskular og raudt nivå på vidaregåande skular og for vaksenopplæring. Dagen etter blir det lagd fram økonomiske tiltak, mellom anna vil regjeringa forlengje koronaordningane for arbeidsledige, permitterte og frilansarar ut februar.

