Korona har kosta Noreg 67 milliardar kroner i ekstra Nav-utbetalingar

innenriks

I 2020 kosta koronaen Nav 39 milliardar kroner ekstra, og hittil i år er summen 28 milliardar kroner, melder Børsen/Dagbladet.

Ifølgje Nav kjem av 58 prosent av auken på 67 milliardar kroner, totalt 39 milliardar kroner, regelendringane under pandemien.

– Desse ekstra utbetalingane har vore viktig både for å sikre folk økonomisk tryggleik i ein krevjande periode, og for å redusere behovet for nedbemanning i bedrifter som vart ramma av krisa, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til avisa.

Dagpengar er den desidert største utgiftsposten. Under pandemien har arbeidsledige hatt moglegheit til å få dagpengar i ein lengre periode enn før. Det har òg vore mogleg å få ein høgare dagpengesats.

Andre ordningar som har kosta, er full lønnskompensasjon for permitterte fram til dag 20, moglegheit til å forlengje arbeidsavklaringspengar utover maksimal periode og eiga arbeidsløysestøtte for sjølvstendig næringsdrivande, lærlingar og frilansarar.

Til saman har rundt 40 reglar vorte endra for å femne breiare og vidare under pandemien til no.

(©NPK)