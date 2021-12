Ingen karantene for barn ved smitte i klassen

innenriks

Regjeringa har oppdatert pressemeldinga som vart send ut måndag, med ei rekkje unntak frå smittekarantene, skriv Bergens Tidende.

No slepp mellom anna barn karantene ved smitte i klassen, står det i meldinga.

Dette inneber at det blir gitt unntak for barn for karantene ved nærkontaktar med ein smitta som dei ikkje bur saman med eller er tilsvarande nær.

Dei blir likevel tilrådde å teste seg.

«Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smitta. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som vaksne» skriv regjeringa.

I tillegg gjeld ikkje smittekarantene for følgjande personar:

* Dei som har gjennomgått korona dei siste tre månadene med varigheit frå avisolering til tre månader etter prøvedato.

* Dei som har fått oppfriskingsdose for minimum éi veke sidan. Husstandsmedlemmer og tilsvarande nære til den smitta må i tillegg testast dagleg med antigen hurtigtest eller annankvar dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten

(©NPK)