Terrordømde Ubaydullah Hussain blir ikkje sett fri på prøve

innenriks

– Vi er nøgde med at kriminalomsorga har gjort eit vedtak i tråd med vår tilråding, seier statsadvokat Frederik Ranke til Nettavisen.

Sidan Hussain har sona ferdig to tredelar av straffa, kan han søkje om prøvelauslating. Det er venta at avslaget blir klaga inn til Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Ubaydullah ønskjer berre å leve eit stille liv framover. Han har fått svært positive skotsmål frå kriminalomsorga som har følgt han dei siste seks åra, og har gjennomført ei rekkje permisjonar dei siste åra. Han er derfor skuffa over at PST har stansa prøvelauslatinga hans og kjem til å klage vedtaket, skriv forsvarar John Christian Elden i ei tekstmelding.

Hussain vart arrestert for terrorverksemd i desember 2015 då han ifølgje PST var på veg til Syria. Saka enda i Høgsterett som i september 2018 dømde han til ni års fengsel.

Høgsterett konkluderte med at Hussain var å rekne som deltakar i terrororganisasjonen IS frå årsskiftet 2013/2014 til desember 2015. Han vart òg dømd for å ha rekruttert to medlemmer til IS, og dessutan for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.

(©NPK)