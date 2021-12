Stoltenberg vil bli sentralbanksjef – møter motstand på Stortinget

innenriks

– Eg vart kontakta av Finansdepartementet i november med førespurnad om eg ville vurdere å søkje stillinga. Det har eg no gjort, og dette er ein jobb eg er veldig motivert for, seier Jens Stoltenberg (62) i ei fråsegn sendt til NTB via pressekontakten hans.

Det er han ikkje åleine om. Til saman har 22 personar søkte på stillinga som ny sentralbanksjef – blant dei visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48), som ifølgje DN òg vart oppmoda av departementet om å søkje.

– Eg har søkt på stillinga som sentralbanksjef etter dialog med Finansdepartementet. Som visesentralbanksjef har eg eit godt bilete av kva stillinga inneber og er motivert for jobben, seier Bache i ein kort kommentar til NTB.

Avgjerda fell tidleg neste år. Utnemninga vil gjelde for ein periode på seks år.

Lang fartstid i Noregs Bank

Ida Wolden Bache har med tre års avbrot vore knytt til Noregs Bank sidan 1998. Ho vart utnemnd til visesentralbanksjef i fjor. Bache har doktorgrad i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo og ei mastergrad frå London School of Economics.

Tidlegare statsminister og Ap-leiar Jens Stoltenberg tiltredde som Nato-sjef 1. oktober 2014 og har sidan fått perioden forlengt fleire gonger. Han har klargjort at han ikkje kan tiltre før perioden i Nato går ut 1. oktober 2022.

Stoltenberg er utdanna sosialøkonom og hadde permisjon frå jobben i Statistisk sentralbyrås forskingsavdeling då han var stortingspolitikar, statsråd og statsminister. Han har hatt fleire statsrådspostar og var, ikkje minst, finansminister i ein kort periode.

Politisk omstridd

Departementet har ifølgje Stoltenberg sjølv avklart at bakgrunnen hans ikkje kjem i konflikt med reglane om kven som kan ha stillinga.

Men kandidaturet er likevel omstridd. Fleire leiande politikarar på Stortinget ytrar skepsis og motstand mot ei utnemning av han. Dei er mellom anna bekymra for den frie stillinga frå sentralbanken.

– Det er uheldig at det kan setjast spørsmålsteikn ved bindingar, både til regjeringa og til statsministeren. Det vil det ikkje vere mogleg å unngå, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– No føreset eg at Finansdepartementet sørgjer for å ha ein så uhilda prosess som i det heile mogleg, seier ho.

Støre inhabil

Høgre-leiar Erna Solberg har i VG ytra ønske om «en diskusjon om hvordan jusseksperter, markedet og markedsaktørene vil oppleve å få en markant politiker fra et regjeringsparti som Norges Bank-sjef». Ho er nøytral i kommentaren sin når kandidaturet no er kjent.

– Vi føreset at det blir gjennomført ein ordinær prosess av finansdepartementet i samband med denne stillinga, seier ho til NTB.

Stoltenbergs mangeårige nære venn og partifelle, statsminister Jonas Gahr Støre, har gjort det klart at han ikkje vil delta i behandlinga av utnemninga.

– Vi kjenner kvarandre godt, og det er heilt klart for meg at eg ikkje kan delta i nokon delar av behandlinga av ei slik sak, om det skulle bli aktuelt, sa Støre til DN.

– Gjer Støre inhabil

Finanspolitisk talsperson i Framstegspartiet, Hans Andreas Limi, seier at ei tilsetjing av ein så profilert politikar som Stoltenberg kan bidra til å så tvil om sjølvstendet til banken opp mot Stortinget og regjeringa. Han vil derfor karakterisere ei tilsetjing som uklok.

– Det er eit viktig prinsipp at sentralbanken skal vere uavhengig frå regjering og Storting. Det tilhøyrer historia at ein utnemnde partipolitikarar til denne typen stillingar, seier Limi til NTB.

– I tillegg kjem dei nære banda Stoltenberg har til statsminister Jonas Gahr Støre. Ikkje berre er han inhabil ved sjølve tilsetjinga, men han vil òg vere inhabil i andre forhold som gjeld Noregs Bank og oljefondet, der sentralbanksjefen er styreleiar, seier Limi vidare.

«Oljeøkonom»

Venstres finanspolitiske talsperson og nestleiar Sveinung Rotevatn er skeptisk til Stoltenbergs kandidatur. Han meiner det faktumet åleine at Støre reknar seg som inhabil, viser «hvor usedvanlig sterke bånd» Stoltenberg har til den sitjande regjeringa.

– Det er viktig at alle i inn- og utland har tillit til at rentefastsetjing, disponering av oljefondet og andre ting skjer uavhengig av regjeringa. Det handlar ikkje berre om eit reelt sjølvstende, men også eit oppfatta sjølvstende. Då vil det å ha så tette band til regjeringa ha betydelege utfordringar, seier han til NTB.

Stoltenberg har «jobbet hele sin karriere innenfor den norske oljebobla» og bør ikkje få jobben, meiner fungerande parlamentarisk leiar Rasmus Hansson i MDG.

– Det er ei stor forspilt moglegheit viss vi endå ein gong får ein klassisk oljeøkonom som heng fast i gårsdagens fossiltenking, seier han.