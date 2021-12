Søkjarlista klar: Jens Stoltenberg vil bli ny sentralbanksjef

innenriks

– Eg vart kontakta av Finansdepartementet i november med førespurnad om eg ville vurdere å søkje stillinga. Det har eg no gjort, og dette er ein jobb eg er veldig motivert for, seier Jens Stoltenberg i ei fråsegn send til NTB via pressekontakten hans.

Søkjarlista vart offentleggjord av Finansdepartementet tysdag formiddag. Til saman har 22 personar søkte på stillinga som ny sentralbanksjef – blant dei visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som også er blant favorittane til å overta topposisjonen i Noregs Bank.

Stoltenberg legg til at departementet har avklart at bakgrunnen hans som tidlegare statsminister og generalsekretær i Nato ikkje kjem i konflikt med reglane frå sentralbanken om kven som kan ha denne stillinga.

Den tidlegare statsministeren og Ap-leiaren tiltredde som Nato-sjef 1. oktober 2014 og har sidan fått perioden forlengd fleire gonger. Han går av 30. september 2022.

– Eg har klargjort overfor Finansdepartementet at dersom eg får stillinga, vil det ikkje vere mogleg for meg å tiltre før perioden min i Nato går ut 1. oktober 2022.

Finansdepartementet tek sikte på å utnemne ny sentralbanksjef tidleg neste år. Utnemninga vil gjelde for ein periode på seks år.