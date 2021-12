Reindriftssamar fryktar omkamp om Fosen

innenriks

– Her legg styresmaktene opp til ein omkamp om Høgsteretts avgjerd. Ein vil i realiteten overprøve Høgsteretts dom. Det er i strid med ein grunnlovfesta regel i Noreg om at Høgsterett dømmer i siste instans, seier Eirik Brønner, advokat for reindriftssamane i Sør-Fosen Sijte.

Han er overraska over utspelet som olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) kom med måndag.

Bakteppet er den oppsiktsvekkjande dommen i oktober der Høgsterett gav medhald til reineigarane på Fosen og fastslo at utbygginga av vindkraftverka på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenkjer retten reindriftssamane har til kulturutøving etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27.

I eit brev til partane måndag gjer olje- og energiministeren det klart at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverka kan bli ståande eller ikkje.

Samtidig vil regjeringa undersøkje om det kan finnast «avbøtende tiltak» som gjer at vindkraftverka kan bli ståande.

– Det er overraskande at departementet ikkje respekterer Høgsteretts avgjerd og prøver å komme rundt han, seier Brønner.

– Vi meiner at utbyggjar burde rive anlegga.

