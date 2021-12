NHO Reiseliv dempar kritikken mot krisepakke

innenriks

Kompensasjonsordninga blir ikkje gitt til bedrifter som har eit overskot i løpet av året, men som viser til omsetningstap i november og desember.

– Det betyr at restaurantar, hotell og uteliv som har vore tøffe med kostnadene fram mot sommaren, og som har jobba beinhardt med å reise seg igjen, skape aktivitet, og som klarte å tene pengar i dei gode sommarmånadene slik at dei hadde eit lite overskot ved utgangen av november, sit med heile tapet sjølv i desember, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv omtalte først kompensasjonsordninga som «eit ekstra slag i magen» etter gårsdagens nyheiter om full skjenkjestopp i heile landet. Seinare sa Krohn Devold at bransjen reagerer med stor skuffelse og fortviling.

– Blir straffa

NHO Reiseliv påpeikar at mange har klart å skaffe eit lite overskot fordi dei risikerer å bli slått konkurs om dei går i underskot. Dermed blir dei straffa ved at dei ikkje får kompensasjon, meiner Krohn Devold.

– Det er urimeleg å slå saman november og desember, då november var ein knallgod månad og kan bety at mange ikkje får støtte for ein elendig og nedstengd desember, seier ho.

Ho spør etter òg lønnsstøtteordning, som regjeringa no jobbar med å utarbeide. Og ho meiner talet på lønnspliktige dagar må reduserast til fem dagar ved permittering.

– Dei aller fleste blir tvinga til å permittere no på grunn av skjenkjestoppen som har rive bort næringsgrunnlaget til heile serverings- og utelivsbransjen, seier Krohn Devold.

– Maksbeløpet er for lågt

NHO Reiseliv meiner òg at taket på kompensasjonsordninga er for lågt. Maksimalt støttebeløp er varsla kutta frå 20 til 15 millionar kroner for tomånadersperioden. Det gjer at dei store byhotella fell utanom, ifølgje Krohn Devold.

– Regjeringa sviktar dei tilsette i kjedehotella i byane, som utgjer svært mange av dei tilsette til reiselivet. Desse tilsette er like viktige som dei tilsette i små og mellomstore bedrifter, seier ho.

(©NPK)