Helgheim blir ny sekretariatsleiar i Frp

innenriks

Helgheim, som rauk ut av Stortinget etter valet i haust, seier til nettsida til partiet at han saknar å jobbe med politikk på Stortinget, men at han no gler seg til å ta fatt på jobben som sekretariatsleiar i stortingsgruppa til partiet.

– Det vil bli annleis å vere tilsett som sekretariatsleiar. Det er ikkje det same som å vere stortingsrepresentant, men eg får moglegheita til å jobbe med Framstegspartiet og norsk politikk, seier Helgheim.

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier Helgheim med erfaringa si skal bidra til å leggje til rette for deira representantars arbeid i Stortinget.

Som følgje av den nye jobben har Helgheim trekt seg frå verva som sentralstyremedlem.

(©NPK)