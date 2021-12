Fleire kommunar innfører heimeskule for grunntrinnet

innenriks

Frå onsdag 15. til og med tysdag 21. desember blir det digital heimeundervisning i Lier kommune, skriv Drammens Tidende. Skular og SFO skal framleis halde ope for elevar som har krav på tilbod.

– Smitten i Lier har dobla seg på ei veke, og smittekurvene til barna har skote opp. Det kom inn 55 tilfelle i går, så det ligg an til endå ei dobling denne veka, seier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Gult nivå

Også Indre Østfold kommune ber elevar i grunnskulen om å halde seg heime frå og med onsdag. Til liks med Lier vil dei fullføre året med heimeskule.

– Auka smitte kan bety at mange må sitje i karantene eller isolasjon i jula. Det betyr at vi gjer nokre grep i skulane og barnehagane våre før jul, skriv kommunen på nettsidene sine.

Elevar på 1. til 4. trinn vil få tilbod om tilsyn gjennom dagen for føresette som har behov for det. Kommunen oppmodar òg foreldre til å halde barna heime frå SFO fram til nyttår. Det same gjeld barnehagane.

Regjeringa melde måndag kveld at alle barnehagar og grunnskular skal over på minimum gult nivå frå og med torsdag.

Avgrensa opningstid

Også i Stavanger har kommunen valt å gå over til heimeundervisning for elevar på 5. til 10. trinn frå onsdag av, skriv Aftenbladet.

– Dette er ei vanskeleg vurdering, for vi vil gjere alt vi kan for å skjerme barn og unge. Likevel er det så mykje smitte på skulane akkurat no, at det påverkar moglegheita til alle dei samfunnskritiske funksjonane til å vere i arbeid. Vi ser òg at det kan føre til at vi til slutt ikkje har noko anna val enn å stengje ned verksemder, seier ordførar Kari Nessa Nordtun.

Barnehagane i Stavanger får òg avgrensa opningstida til 7,5 timar.

Flyttar skuledagar

I Nes kommune har dei gått for ei anna løysing, nemleg å endre skuleruta for skuleåret 2021-2022, skriv Glåmdalen.

Kommunen slit med høgt sjukefråvær i skulen. Kriseleiinga har vedteke at skuledagane 20. og 21. desember 2021 blir flytta til 20. og 21. juni 2022.

– Regjeringa innfører strengare nasjonale tiltak for å avgrense smitten i samfunnet. Skulane opplever i tillegg eit for høgt sjukdomsfråvær i personalet, og vanskar med å skaffe nok kvalifiserte vikarar, til at undervisninga kan gjennomførast på ein forsvarleg måte, seier kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Ingar Døhlen.

Heimeskule til jul

Tysdag sende Solenes landsforeining ut ei pressemelding der dei krev at heimeskule blir teken i bruk fram til jul over heile landet.

– Med eit scenario om inntil 300.000 smitta per dag er gult nivå heilt utilstrekkeleg, seier forbundsleiar Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

Forbundet meiner òg at barnehagar og skulefritidsordninga bør halde stengt i romjula.

