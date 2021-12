Desse koronatiltaka trer i kraft frå midnatt

innenriks

Regjeringa kunngjorde dei nye koronatiltaka måndag kveld. Enkelte endringar tredde i kraft omgåande, medan noko måtte inn i den såkalla koronaforskrifta og gjeld frå natt til onsdag.

Dei konkrete endringane i forskrifta vart kunngjorde klokka 14 tysdag. Frå midnatt gjeld mellom anna desse reglar:

* Full skjenkjestopp ved barar, restaurantar og hotell i heile landet.

* Maks 20 personar innandørs på private og offentlege samankomstar og arrangement. Opptil 50 kan delta i gravferder og minnestunder.

100 ute

* På utandørs offentleg arrangement: Inntil 100 personar utan faste, tilviste plassar og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plassar.

* Arrangøren skal sørgje for at alle som er til stades på arrangement, skal kunne halde minst ein meters avstand til andre som ikkje er i same husstand eller er tilsvarande nære, målt frå skulder til skulder.

* Arrangørar skal sørgje for ei oversikt over kvar kvart enkelt publikum eller gjest sit ved offentlege arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.

* Serveringsstader, som restaurant, kafé, bar og pub, utestad, diskotek, nattklubb og liknande, skal sørgje for at drifta er smittevernfagleg forsvarleg og skal sørgje for at gjester og personell kan halde minst ein meters avstand.

Karantene for alle variantar

* Felles reglar for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

* Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære med moglegheit for å teste seg ut etter 7 dagar.

* Andre nærkontaktar kan teste seg ut etter 3 dagar, men forteke vere i fritidskarantene til negativ test etter 7 dagar.

* Treningssenter, symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, kjøpesenter, butikkar, bibliotek, museum, varemesser, mellombelse marknader og liknande skal, for å kunne halde ope, blir drivne smittevernfagleg forsvarleg. Dei skal òg registrere kontaktopplysningar til gjester som samtykkjer til det.

Gult nivå

* Frå 16. desember 2021 skal barnehagar og grunnskular drive på gult tiltaksnivå, med mindre kommunen gjer vedtak om høgare tiltaksnivå. Frå same tid skal vidaregåande skular og vaksenopplæring drive på raudt tiltaksnivå, med mindre kommunen gjer vedtak om høgare tiltaksnivå.

* Frå 16. desember 2021 skal universitet, høgskular og fagskular så langt det er mogleg leggje til rette for at undervisning, ferdigheitstrening og eksamen blir gjennomført digitalt.

* Underhaldningsparkar, leikeland, spelehallar og liknande skal halde stengt.

Heimekontor

* Arbeidsgivarar skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå når det er praktisk mogleg og ikkje til hinder for viktig og nødvendig verksemd på arbeidsplassen, mellom anna verksemd for å vareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivarar skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til dei tilsette om korleis dette skal gjennomførast i verksemda.

* Når det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareala på kjøpesenter, på serveringsstader, på kollektivtransport, på innandørs stasjonsområde, på innandørs arrangement, i bibliotek og i museum. Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje medan ein sit ved eit bord på serveringsstad eller inntek mat eller drikke sitjande.

