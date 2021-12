Vindmøllene på Fosen får stå inntil vidare – regjeringa vil greie ut mildnande tiltak

innenriks

I oktober fekk reineigarane på Fosen medhald i Høgsterett.

I den oppsiktsvekkjande dommen slo Høgsterett fast at utbygginga av vindkraftverka på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenkjer retten reindriftssamane har til kulturutøving etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27.

I ettertid har reineigarane kravd at dei to vindkraftverka må rivast.

No har olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) skrive eit brev til partane. Der gjer ho det klart at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverka kan bli ståande eller ikkje.

– Det er nødvendig med ei grundig saksbehandling for å finne ut korleis dommen bør følgjast opp, seier Persen til NTB.

Straumproduksjonen fortset

Dommen frå Høgsterett inneber ifølgje olje- og energiministeren ikkje at konsesjonen til dei to vindkraftverka har falle bort.

Viss konsesjonen skal endrast, må det skje igjennom nye forvaltningsvedtak. Det betyr at dei to vindkraftverka inntil vidare blir ståande – og at dei kan halde fram med å produsere straum.

– Det er fleire som har teke til orde for at vindkraftverka omgåande bør stansast og rivast. Men sjølv om Høgsterett har vurdert at løyvet som er gitt, er ugyldig, så har ikkje Høgsterett teke stilling til kva som skal skje med dei to vindkraftverka på Fosen, seier Persen.

Ho legg til at ho har forståing for utolmodet og frustrasjonen til reindriftssamane. Men saksbehandlinga må vere forsvarleg.

– Når vi som forvaltning skal gjere vedtak, så må desse basere seg på alminnelege krav til utgreiing og saksbehandling, seier ho.

Vil greie ut mildnande tiltak

Departementet vil no setje i gang eit arbeid for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om korleis vindkraftverk påverkar reindrifta.

Persen viser til at Høgsterett i sin dom legg til grunn at vindkraftverka utan mildnande tiltak på sikt vil føre til at reintalet på Fosen må reduserast så mykje at det vil vere i strid med den samiske retten til kulturutøving.

Eit sentralt spørsmål i utgreiinga til regjeringa blir derfor om det kan finnast slike mildnande tiltak.

– Men det betyr ikkje at departementet har teke stilling til om vindkraftverka kan bli ståande heilt eller delvis, seier Persen.

– Vil de prøve å redde vindkraftverka?

– Det har vi ikkje teke stilling til. Det som er viktig for meg no, er å finne løysingar som sikrar det folkerettslege vernet til samane.

Utgreiingsprogram i januar

Persen understrekar at utgreiinga vil ta tid. Eit meir detaljert program skal etter planen vere klart innan utgangen av januar.

– Då vil det totale tidsperspektivet vere klarare.

Éin ting er likevel klart, ifølgje olje- og energiministeren: Regjeringas hovudmål er at blir sameint folkerettslege vern skal sikrast.

– Vi har sagt til vindkraftaktørane at vi i det vidare arbeidet vil gjere dei endringane som er nødvendige for å sikre rettane til reindrifta, åtvarar ho.

