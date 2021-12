innenriks

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal ifølgje VG under eit møte måndag formiddag ha gjort greie for skjerpa tiltak for å møte den kommande spreiinga av omikronviruset.

Møtet går føre seg mellom fleire kommunar, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og statsforvaltarar.