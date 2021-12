Støre stengjer kranene: – No er det alvor

innenriks

– Eg vil byrje med å seie: No er det alvor, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på den hasteinnkalla koronapressekonferansen til regjeringa måndag kveld.

På pressekonferansen kunngjorde Støre ein ny pakke med kraftige tiltak mot koronaviruset, mindre enn éi veke sidan førre tiltakspakke vart innført.

– Sidan det har smitten auka kraftig, sa Støre.

Ifølgje han er det ingenting som tilseier at smittesituasjonen vil snu. Derfor må tiltaka forsterkast.

Trer i kraft natt til onsdag

Dei nye tiltaka trer i kraft frå natt til onsdag 15. desember.

Tiltaka gjeld inntil vidare i fire veker, men regjeringa vil ikkje sjå bort frå at dei kan bli meir langvarige, eller at det kan bli behov for ytterlegare innstrammingar.

Dei viktigaste tiltaka er:

* Full, nasjonal skjenkjestopp frå midnatt natt til onsdag.

* Det blir innført nasjonalt gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular.

* Alle som kan ha heimekontor, skal ha heimekontor.

* Maks 20 personar innandørs på privat samankomst på offentleg stad, eller i lånte eller leigde lokale. Meteren skal haldast.

* Maks 20 personar på offentlege innandørs arrangement utan faste tilviste sitjeplassar, og 50 personar ved bruk av slike sitjeplassar. Opptil 50 kan delta i gravferder og minnestunder.

* Tilråding om maks 10 gjester heime, men 20 éin gong i løpet av julehøgtida.

Lover jul

Nordmenn kan likevel reise heim til sine næraste i jula, forsikrar statsministeren.

– Det blir jul. Du kan reise heim i jula, og du kan vere med dine næraste. Vi kan ikkje vere så mange saman, men vi kan vere der for kvarandre, sa Støre.

Han bad folk vere der for kvarandre i høgtida.

– Sjå rundt deg, kven kan du utgjere ein forskjell for? Saman må vi no stille opp for å snu denne utviklinga. Det kan vi, og då kan vi kontrollere smitten gjennom vinteren, sa han.

