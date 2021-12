innenriks

– Det blir jul. Du kan reise heim i jula, og du kan vere med dine næraste. Vi kan ikkje vere så mange saman, men vi kan vere der for kvarandre, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han ber folk om å vise omsorg for dei som treng det i jula.

– Sjå rundt deg, kven kan du utgjere ein forskjell for? Saman må vi no stille opp for å snu denne utviklinga. Det kan vi, og då kan vi kontrollere smitten gjennom vinteren, seier han.

(©NPK)