Ny rekord for koronapasientar innlagt på sjukehus

109 er innlagde på intensivavdeling, som er tre fleire enn søndag. Til saman 62 pasientar får respiratorbehandling. Det er fire fleire enn dagen før, opplyser Helsedirektoratet.

Også søndag var det rekord då 331 koronapasientar var innlagde på sjukehus.

Før dette var førre rekord 1. april 2020. Då var det 325 innlagde pasientar.

Flest innlagde i Helse sør-aust

248 av pasientane er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust, medan 24 pasientar er innlagde ved Helse nord. Både ved Helse Midt-Noreg og Helse vest er det 43 innlagde koronapasientar.

83 av pasientane på intensivavdeling er innlagd ved Helse sør-aust, medan dette gjeld tolv ved Helse Midt-Noreg. Ti intensivpasientar er innlagde ved Helse vest og fire ved Helse nord.

– Stadig meir alvorleg

Folkehelseinstituttet kom måndag med ei ny risikovurdering der dei karakteriserer koronasituasjonen som stadig meir alvorleg.

– Omikronvarianten vil allereie i desember forårsake ei bølgje med mange sjuke, mange innleggingar, betydeleg belastning på helsetenesta og betydeleg belastning på samfunnet, mellom anna gjennom utbreidd sjukefråvær, skriv FHI i risikovurderinga.

I ei modellering av smittesituasjonen bereknar FHI at det om tre veker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfelle per dag og 50 til 200 innleggingar per dag dersom tiltaka ikkje bremsar epidemien betydeleg.