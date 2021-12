Helsedirektoratet tilrår full skjenkjestopp nasjonalt

innenriks

I førre veke vart det innført nasjonal skjenkjestopp ved midnatt. No foreslår altså direktoratet å innføre ein full nasjonal skjenkjestopp.

Treningssenter og symjehallar blir foreslåtte å stengjast, med unntak for individuell trening. I tillegg blir det foreslått maksimaltal i butikkar og kjøpesenter.

Det blir òg tilrådd å avlyse eller utsetje alle innandørs arrangement med over 20 personar.

Det kjem òg eit forsterka råd om heimekontor.

– Det har ikkje gått tilstrekkeleg tid til å kunne vurdere effekten av tiltaka som vart sett i verk den 9. desember. Smittesituasjonen blir likevel no skildra av FHI som så alvorleg og raskt eskalerande, at risikoen ved å vente på iverksetjing av forsterka tiltak blir vurdert som betydeleg, skriv direktoratet i si faglege vurdering.

Dei peikar vidare på at tiltaka som blir foreslåtte, vil innebere økonomiske tap for næringslivet og kultursektoren. Enkelte av tiltaka blir antekne å få store sosiale konsekvensar for tilsette som blir permitterte eller blir sagde opp, skriv Helsedirektoratet.

– Tiltaka blir innførte på eit tidspunkt der store delar av næringslivet har belaga seg på auka inntekter, heiter det.

Regjeringa held pressekonferanse måndag kveld klokka 20, der dei nye tiltaka blir lagde fram.