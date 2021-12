Fleire teststasjonar i Oslo droppar drop-in

innenriks

Tiltaket trer i kraft frå tysdag denne veka, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Målet er både å redusere kø ved teststasjonane og dessutan å leggje til rette for ei meir føreseieleg bemanning.

– For å komme innbyggjarar som er mindre kjende med digitale løysingar i møte, vil drop-in-tilbodet framleis haldast oppe på enkelte testlokasjonar. Det er òg mogleg å bestille time for test via koronatelefonen dersom det ikkje er mogleg å bestille time på nett, heiter det i pressemeldinga.

Teststasjonen på Adamstuen i nærleiken av Ullevål sjukehus er blant stadene som no går over til berre timebestillingar. Stasjonen på Grønland torg vil på si side berre ta imot drop-in.

