FHI slår alarm – ventar betydeleg auka spreiing av omikron

– Vi er stadig meir bekymra for utviklinga. Vi ser at vi har mange smitta. Det blir følgt av ein auke i innleggingar, og med dei scenarioa som no finst, så ser det ut til at talet på smitta vil gå dramatisk opp i løpet av den næraste tida, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

I ei modellering av smittesituasjonen bereknar FHI at det om tre veker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 nysmitta og 50 til 200 innleggingar per dag dersom tiltaka ikkje bremsar epidemien betydeleg.

– Dette er eit scenario som er knytt til stor uvisse, og vi har ikkje lagt inn ein stor effekt av tiltaka som no er implementerte, seier Vold.

– Hastar med tiltak

FHI har gitt råd til regjeringa om å innføre nye tiltak.

– Det hastar med å bremse covid-19-epidemien med betydelege tiltak slik at ikkje omikronvarianten forårsakar ei epidemibølgje som gir enorm sjukdomsbyrde og fullstendig overbelastar helsetenesta. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgja, heiter det i ei ny risikovurdering frå FHI om omikronvarianten av koronaviruset.

Sjølv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorleg sjukdom hos den enkelte, vil den store spreiinga likevel føre til betydeleg fleire innleggingar enn i dag, ifølgje instituttet.

– Omikronvarianten vil allereie i desember forårsake ei bølgje med mange sjuke, mange innleggingar, betydeleg belastning på helsetenesta og betydeleg belastning på samfunnet, mellom anna gjennom utbreidd sjukefråvær, skriv FHI.

Stor uro

Også i Helsedirektoratet møtest utviklinga med stor uro.

– Det som bekymrar oss mest med den nye varianten, er at talet på registrerte tilfelle ser ut til å doblast kvar andre eller tredje i dag i Storbritannia og Danmark. Det viktigaste no er å følgje med på spreiinga av omikron i ulike aldersgrupper, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Estimat indikerer at smitteveksten no skjer like raskt i Noreg, skriv FHI i risikorapporten, men påpeikar at det heftar stor uvisse ved estimata.

Dei siste vekene har registrerte omikrontilfelle skote i vêret. Førre veke vart det registrert 660 tilfelle av omikron, mot 293 tilfelle veka før.

Sjølv om tiltaka som vart sett i verk 8. desember, reduserer smitten med 15 prosent, vil omikron likevel auke raskt og føre til mellom 20 og 170 sjukehusinnleggingar per dag, anslår FHI.

Heller ikkje ein tredje dose kan vere tilstrekkeleg for å bremse smitten. Grunnen er at nivåa av antistoffa i vaksinane fell betydeleg på berre nokre månader.

– Det er truleg at det same vil skje etter ein tredje dose, skriv FHI i rapporten.

Press på helsesektoren

Det er 358 koronapasientar innlagde på sjukehus måndag, 27 fleire enn søndag. Dette er nok ein rekord for talet på innlagde.

– Helsesektoren er no under stort press og har vore det ei stund. Både på grunn av covid-19, men også på grunn av fråvær blant tilsette og andre luftvegsinfeksjonar og manglar på vikarar. Så det er fleire faktorar som verkar inn, seier Vold.

VG skriv måndag at regjeringa ønskjer å samarbeide med Forsvaret og apoteka om vaksinasjon. I eit møte med kommunar, FHI, Helsedirektoratet og statsforvaltarar har helseministeren ifølgje opplysningane til avisa varsla at nye tiltak kan bli presentert på ein pressekonferanse klokka 20 måndag kveld.

– Vi har gitt råd til regjeringa om ytterlegare kontaktreduserande tiltak, og også nokre målretta tiltak. Og så er det regjeringa som tek avgjerda, seier Vold.

Omikronbekymring

– Situasjonen er alvorleg. Smittespreiinga er for høg. Og vi er nøydde til å treffe tiltak for å avgrense den utviklinga, seier statsministeren til NTB.

Det er omikronvarianten som utfordrar oss, fastslår statsministeren.

– Omikron endrar spelereglane. I dag har vi ikkje nok kunnskap om mutasjonen, seier Støre.