FHI i ny risikovurdering: Ventar betydeleg auka smittespreiing

– Omikronvarianten vil allereie i desember forårsake ei bølgje med mange sjuke, mange innleggingar, betydeleg belastning på helsetenesta og betydeleg belastning på samfunnet, mellom anna gjennom utbreidd sjukefråvær, skriv FHI i risikovurderinga.

I ei modellering av smittesituasjonen bereknar FHI at det om tre veker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfelle per dag og 50 til 200 innleggingar per dag dersom tiltaka ikkje bremsar epidemien betydeleg.

– Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Noreg og vil om kort tid bli dominerande. Dette vil gi betydeleg auka smittespreiing, skriv FHI.

Sjølv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorleg sjukdom hos den enkelte, vil den store spreiinga likevel føre til betydeleg fleire innleggingar enn i dag, ifølgje instituttet.

– Det hastar med å bremse covid-19-epidemien med betydelege tiltak slik at ikkje omikronvarianten forårsakar ei epidemibølgje som gir enorm sjukdomsbyrde og fullstendig overbelastar helsetenesta. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgja, opplyser FHI.

Regjeringa har varsla nye koronatiltak denne veka.