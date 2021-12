Bistandsadvokatar krev nye avhøyr av Viggo Kristiansen

innenriks

– Vi er rett og slett ikkje fornøgd med jobben som er gjord, seier advokat Håkon Brækhus til Dagbladet.

Han er saman med Audun Beckstrøm bistandsadvokat for dei etterlatne etter at Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen vart valdtekne og drepne i Baneheia i 2000.

Viggo Kristiansen har som ein del av den nye etterforskinga i haust vore i nye avhøyr hos politiet. Politiet er no i siste fase av etterforskinga.

No har dei to bistandsadvokatane skrive eit brev til statsadvokaten der dei krev at det blir gjennomført ytterlege avhøyr.

– Vi meiner svara som er gitt i avhøyr av Kristiansen ikkje er tilstrekkeleg følgt opp med ytterlegare spørsmål frå politiets side. Vi har stilt oss undrande til at enkelte område blir hugsa veldig detaljert, medan andre område nesten ikkje blir hugsa i det heile, seier advokat Brækhus.

Advokatane ber mellom anna om at det blir gjennomført ei grundigare belysning av fleire område og tema. I tillegg ber dei om vidare etterforskingssteg, men Brækhus vil ikkje kommentere konkret kva dei har bede politiet gå grundigare inn i.

Statsadvokat Andreas Schei seier at dei vil vurdere brevet frå bistandsadvokatane.

