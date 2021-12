Arkitekt og byggjesaksleiar frifunne for korrupsjon i Tjøme

innenriks

Det var NRK som melde om utfallet av ankesaka måndag ettermiddag.

Sivilarkitekt Rune Breili og tidlegare byggjesaksleiar Harald Svendsen vart i Vestfold tingrett i vår dømt til åtte månaders fengsel for grov korrupsjon i Tjøme-saka, men dommen vart anka.

Måndag kom resultatet av ankebehandlinga i Agder lagmannsrett.

Medan Breili er heilt frifunnen i ankesaka, er Svendsen og ein annan byggjesaksleiar funne skuldig i tenestefeil. Svendsen og den tredje personen er dømd til å betale høvesvis 25.000 og 10.000 kroner.

Omstridde løyve

Saka omfattar mange omstridde løyve til bygging i den attraktive strandsona på Tjøme, svært nære relasjonar mellom eit lokalt arkitektfirma og den kommunale byggjesaksleiaren og ikkje minst vederlagsfrie arkitekttenester frå Breili til Svendsen.

Lagmannsretten drøftar inngåande forholdet mellom arkitekten og byggjesaksleiaren. Retten peikar på at det var eit vennskapeleg forhold mellom dei, uavhengig av dei rollene dei hadde.

Også fleire vitne fortalde om at dei to kjende kvarandre langt meir inngåande enn som reine faglege samband.

Ikkje overtydd

I tiltalen oppførte Økokrim at dei meinte Breili hadde ytt Svendsen vederlagsfrie arkitekttenester verd rundt 50.000 kroner, og at tenestene er gitt han i kraft av stillinga hans som byggjesaksleiar.

– For å domfelle for korrupsjon må lagmannsretten vere overtydd om at fordelen Breili gav Svendsen, vart gitt i samband med Svendsens stilling i Tjøme kommune – og ikkje var ei venneteneste gitt Svendsen som privatperson, står det i dommen.

Eit revisjonsselskap som har gjennomgått dei byggjesakene som Svendsen behandla for Breili, har heller ikkje funne indikasjonar på at arkitekten vart behandla meir fordelaktig enn andre søkjarar.

– Vanskelege spørsmål

– Saka reiser viktige og til dels vanskelege spørsmål om forholdet mellom vennetenester, habilitet og korrupsjon, og det har vore viktig å få saka klargjort gjennom offentleg rettargang, seier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik hos Økokrim i ei pressemelding.

– Vi vil no gå igjennom dommen til lagmannsretten og vurdere om det er grunnlag for anke til Høgsterett, seier Harbo-Lervik.

Breili og Svendsen har heile tida nekta for å ha gjort noko gale, og forsvararane begges seier at dei er letta over å bli trudde av dommarane i lagmannsretten.