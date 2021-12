Energibransjen meiner fleire bør binde straumprisen

innenriks

Dersom ein familie med eit forbruk på 16.000 kilowattimar hadde inngått ein eittårig fastprisavtale i januar, ville dei betalt rundt 30 øre per kilowattime gjennom året, pluss moms. Spotprisen har hamna på 70 øre per kilowattime i snitt i Sør-Noreg. Inkludert moms blir dermed differansen 8.000 kroner, ifølgje eit reknestykke bransjeorganisasjonen Energi Norge har sett opp for NTB.

– Over tid har spotprisavtalane vore dei rimelegaste. Men folk som ønskjer større føreseielegheit i økonomien, bør vurdere å velje fastprisavtale. Då slepp du å bekymre deg for slike prissjokk som vi har sett i vinter, men du betaler normalt litt meir enn børsprisen om sommaren, seier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Best tilbod om sommaren

Det er varsla historisk høge straumprisar gjennom vinteren. Men så snart vi har komme oss gjennom han, meiner Energi Norge at fleire bør vurdere ein fastprisavtale.

– Dei beste tilboda får ein normalt i sommarhalvåret og ikkje når prisen er på topp som no, påpeikar han.

Norske straumkundar skil seg i ut i Norden. Medan heile 57 prosent av danskane har fastprisavtalar, er det berre 4 prosent av dei norske som har det. I Sverige er talet 25, viser ei oversikt frå Energi Norge.

– Kan vere fornuftig

Forbrukarrådet har lenge tilrådd folk å ha spotprisavtale – med mindre ein treng føreseielegheit. Men kanskje er det fleire som oppdagar at dei gjerne skulle hatt den føreseielegheita no?

– For å gardere seg mot dei verste pristoppane kan det vere fornuftig å velje ein fastprisavtale. Dette gjeld særleg viss du opplever at dei høge straumprisane er utfordrande for økonomien din, seier forbrukarjurist Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

Historia seier spotpris

Han viser til tal frå Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE for perioden frå 2009-2020, som viser at spotprisavtalane har vore dei mest lønnsame.

– Ser ein på historikken er det spotpris som kjem best ut, men baker ein inn dette året òg, kan ein få eit litt meir nyansert syn på det, vedgår han.

Han meiner likevel det kan vere dumt å gå inn i ein fastprisavtale no, for prisen ein bind seg til, er høg.

– Vi ser for oss at ein god del forbrukarar kjem til å teste ut fastprisavtale når straumprisane går noko ned, seier han til NTB.

Han håpar det kan skjerpe konkurransen i fastprismarknaden og dermed drive prisane nedover.

Sjekk avtalen nøye

Iversen seier dei som vil vurdere fastpris, bør vere obs på tre ting i avtalen:

* Kor høg pris ein bind seg til

* Kor lenge avtalen varer

* Kor mykje ein må betale i gebyr for å bryte han

Forbrukarjuristen er skeptisk til langvarige avtalar, då er det størst risiko for at ein bind seg til for høg pris for lenge.

– Viss du skal inngå ein fastprisavtale, kan det vere fornuftig å prøve eit halvt år eller eit år, på eit tidspunkt der prisen er relativt gunstig, er Iversens råd.

