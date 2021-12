Statnett: Straumprisane vil gradvis falle til meir normale nivå

innenriks

– Hausten 2021 har vore spesiell. Dette er ikkje den nye normalen, sjølv om prisen også i åra som kjem kan bli høgare enn det snittprisen har vore dei siste åra, seier konserndirektør Gunnar Løvås for Kraftsystem og Marked i Statnetts marknadsanalyse for 2021–2026.

Statnett forventar at prisane gradvis vil falle til meir normale nivå både i Noreg og Europa, og det er forventa ein betydeleg reduksjon frå det rekordhøge nivået denne hausten.

– Det er samtidig ei forventning om at det vil vere høgare prisar i sør enn i nord, meiner Statnett.

Straumforbruket vil auke

Snittpris i den nordlege delen av Noreg er forventa å falle gradvis mot 20–30 øre/kWh, medan snittprisen i sør er forventa gå ned mot 50–60 øre/kWh innan 2026. Det er likevel eit stort utfallsrom for straumprisane dei kommande åra, opplyser Statnett.

Dei neste fem åra kjem straumforbruket i Noreg til å auke betydeleg, ifølgje Statnett. Dei meiner forbruksveksten i Noreg vil vere den største blant dei nordiske landa.

Det er drive av auka straumforbruk innan område som transport, kraftintensiv industri, elektrifisering i olje- og gassektoren og datasenter. Veksten dei kommande fem åra består av allereie kjende planar.

Vil vere behov for meir kraftproduksjon

Samtidig er det i dag få planar om ny kraftproduksjon, og det er ikkje forventa ein auke i kraftproduksjonen som svarer til veksten i forbruket. Det betyr at det norske kraftoverskotet i eit normalår blir redusert frå om lag 15 TWh i 2021 til rundt 3 TWh i 2026.

– Det er tydeleg at det vil vere behov for meir kraftproduksjon for å nå dei måla som er sett for elektrifisering og etablering av ny industri i Noreg, seier konserndirektør Gunnar Løvås.

I Norden samla sett vil produksjonskapasiteten framleis auke. Særleg ny vindkraft i Sverige bidreg til å halde den nordiske kraftbalansen stabil.

