Smitteutbrotet i Norefjell held fram med å vekse

Smittesporingsteamet i Krødsherad kommune har varsla 21 kommunar som er ramma av utbrotet på Norefjell, om at det no er fastslått omikronsmitte etter utbrotet på Norefjell i helga.

Det seier kommuneoverlege Pål Steiran i Modum, Sigdal og Krødsherad til Bygdeposten.

Han seier dei ikkje har oversikt over kor mange som har testa positivt i desse kommunane, eller om nokon av dei har fått påvist omikronsmitte.

Til Dagbladet seier Anne Marit Tangen, helse- og omsorgssjef i Krødsherad kommune, at dei har fått stadfesta to tilfelle av omikron i kommunen, i tillegg til to tilfelle i Sigdal og Modum.

Måndag vart det kjent at 700 personar som i helga besøkte hotellet, har fått beskjed om å teste seg. I tillegg vart over 80 tilsette testa i regi av hotellet sjølv. Årsaka er mistanke om smitte som blir knytt til omikronsmitten i Oslo.

