Rettssak mot Kongsberg-sikta blir planlagt halden før sommaren

Det kjem fram i eit fengslingsvedtak frå Buskerud tingrett, melder VG.

Bråthen vart fredag varetektsfengsla i nye åtte veker, og han har brev- og besøksforbod dei neste ti dagane av omsyn til etterforskinga.

Politiinspektør Per Thomas Omholt, som er påtaleansvarleg i saka, seier til avisa at fengslingsmøtet vart halde som kontorforretning, og at slutninga vart i samsvar med det politiet bad om.

Espen Andersen Bråthen er sikta for å ha drepe fem personar med stikkvåpen i Kongsberg onsdag 13. oktober.

Tidlegare har sikta vorte varetektsfengsla med fare for tap av bevis som bakgrunn, men no er grunngivinga gjentakingsfare.

