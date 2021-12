Over 700 straumlause i Agder

innenriks

Til saman 779 av kundane til straumselskapet var utan straum fredag morgon.

– I Gjerstad melder montørane om at dei opplever at det er farleg å gå i skogen, fordi trea knekk rundt dei. Det er våt snø som legg seg oppå snøen som allereie er der. I morgontimane er det mørkt i tillegg, seier pressekontakt Yvonne Ødegård til Agderposten.

Montørane har fått beskjed om å vere forsiktige og at det viktigaste er at dei opererer under forsvarlege forhold. Feilrettinga kan derfor ta tid. Agder Energi melde fredag morgon om same problem i alle kommunar i fylket.

Agder Energi opplyser at det vil vere lettare å seie noko om tida det vil ta å rette alle feila, når det lysnar og dei betre kan danne seg eit bilete av kor mange stader straumlinjene er skadde.

(©NPK)