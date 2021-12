Noreg felt i endå ei barnevernssak

innenriks

Noreg er dømt for å ha brote kvinnas rett til familieliv etter artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriv Dagbladet.

– Eg er veldig, veldig glad. No håpar eg at eg snart får sjå son min òg, seier ho til TV 2.

Kvinna kom til Noreg som 16-åring med babyen sin i 2010. Barnet vart først plassert i fosterheim før fosterforeldra fekk adoptere barnet mot viljen hennar.

Kvinna vann fram mot staten i EMD i desember 2019, men anka avgjerda til storkammeret. Årsaka var at ho meinte Noreg òg har brote artikkel 9 om retten til religionsfridom sidan ho ønskte at barna skulle vekse opp med muslimsk tru.

Storkammeret konkluderte einstemmig med at kvinnas rett til familieliv vart broten, men at det ikkje var nødvendig med ei eiga vurdering av om retten til religionsfridom vart broten. Storkammeret meinte at merknadene til kvinna om artikkel 9 heller måtte omfattast av vurderinga om artikkel 8 var brotne.

Noreg må betale kvinna 30.000 euro, som svarer til rundt 300.000 kroner.

EMD har felt Noreg i fleire barnevernssaker dei siste åra.

(©NPK)