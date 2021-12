Nakstad: – Berre deltavarianten som gir innleggingar

innenriks

Førebels er det for tidleg å seie kva effekt vi vil sjå av dei nasjonale tiltaka som vart sett i verk torsdag, seier Nakstad til VG.

– Smitten har auka jamt og trutt i to månader omtrent. Det vi ser no, er resultat av smitte som skjedde tidlegare denne veka, seier han.

Det siste døgnet vart det registrert 5.355 nye koronasmitta, og med eit snitt på 4.229 koronasmitta per dag mot 3.056 for ei veke sidan, så er trenden framleis stigande.

Nakstad understrekar at dersom ein følgjer tiltaka og tilrådingane som er innførte, kan vi få ein nedgang i talet på smitta med den lenge dominerande deltavarianten av viruset.

– Vi håpar at deltavarianten skal gå tilbake, og at vi får færre innlagde på sjukehus i Noreg. Det er berre deltavarianten som skaper innleggingar no, det er veldig lite omikron relativt sett, seier han.

Fredag hadde Folkehelseinstituttet registrert til saman 109 stadfesta tilfelle av koronasmitte med omikronvarianten sidan veke 47. I tillegg er over 400 prøver sannsynlegvis den nye virusvarianten.

