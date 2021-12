Mann teken av snøskred i Trøndelag

innenriks

– Han treng medisinsk bistand, seier redningsleiar Owe Frøland ved Hovudredningssentralen i Sør-Noreg til Adresseavisen.

Ifølgje Frøland var det mannen sjølv som utløyste skredet og melde frå. Han er flogen til St. Olavs hospital i Trondheim.

– Han anslår at han vart med raset i cirka 70 meter, og var nedgraven i 20 centimeter snø etter fallet, seier operasjonsleiaren i politiet Kirsten Bergstrøm til Trønder-avisa.

Skredet gjekk i området ved Mannfjellet. Mannen har forklart at han skulle møte ei kvinne på Mannfjellet då han vart teken av raset. Kvinna er gjort greie for, men skal hentast av redningshelikopter for å unngå nye ras.

Ifølgje Bergstrøm er det ingen grunn til å tru at fleire kan vere tekne av skredet, men området skal sjekkast.

