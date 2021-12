Mann dømt til 13 års fengsel for drapet på Sofie Vo Nguyen i Bergen i fjor

innenriks

Dommen i Hordaland tingrett fall fredag ettermiddag. Rettssaka gjekk føre seg over seks dagar i Bergen tinghus i slutten av november.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen vart drepen i leilegheita si i Åsane i Bergen. Den tiltalte mannen budde saman med Nguyen og har erkjent å ha drepe henne.

I sluttprosedyren sin i tingretten bad aktor Silje Alsaker Solheim om at tiltalte skulle dømmast til 18 år i fengsel. Ho meinte at drapet var planlagt. Mannen vart likevel ikkje dømd for likskjending eller valdtekt.

I retten forklarte tiltalte at drapet ikkje var planlagt, men at han drap henne då han fekk vite at Nguyen hadde vorte saman med ekskjærasten. Han sa òg at han var hovudstups forelska i henne.