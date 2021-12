Mann dømt til 13 års fengsel for å ha drepe kvinne i Bergen

innenriks

Dommen i Hordaland tingrett fall fredag ettermiddag. Rettssaka gjekk føre seg over seks dagar i Bergen tinghus i slutten av november.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen vart drepen i leilegheita si i Åsane i Bergen. Den tiltalte mannen budde saman med Nguyen og har erkjent å ha drepe henne.

I sluttprosedyren sin i tingretten bad aktor Silje Alsaker Solheim om at tiltalte skulle dømmast til 18 år i fengsel. Ho meinte at drapet var planlagt. Mannen vart likevel ikkje dømd for overlagt drap, og han vart frifunnen for likskjending eller valdtekt. Dermed vart òg fengselsstraffa sett betydeleg lågare.

– Han er sjølvsagt letta over at han berre er dømd for det han har erkjent, og ikkje for noko han ikkje har erkjent. Han er letta over å ha vorte trudd når det gjeld post to, at han ikkje forheldt seg som skildra i den tiltaleposten, seier forsvararen til mannen, advokat Erik Johan Mjelde, til NTB.

Frifunnen for likskjending

I retten forklarte tiltalte at drapet ikkje var planlagt, men at han drap henne då han fekk vite at Nguyen hadde vorte saman med ekskjærasten. Han sa òg at han var hovudstups forelska i henne.

Mannen erkjende i retten ikkje straffskuld for tiltalepunktet om å ha valdteke henne etter at ho var død – eller medan ho var ute av stand til å motsetje seg handlinga.

Dette fann likevel ikkje retten tilstrekkeleg bevist, og 21-åringen vart dermed frikjend for heile post to i tiltalen.

Ikkje med overlegg

Dommarane delte seg i to i vurderinga av om det dreier seg om eit overlagt drap. Sidan fleirtalet til retten ikkje fann det bevist utover rimeleg tvil at tiltalte hadde handla med overlegg, vart han dømd for forsettleg drap, noko han har erkjent.

I vurderinga av rett straff meiner dommarane at det skal vurderast som formildande at tiltalte har erkjent det han blir dømd for. Samtidig er ein klar på at dommen må vere streng for å verke avskrekkande.

– Eg er glad for at retten har funne at dette ikkje var planlagt eller overlagt. Ut frå det som er funne bevist, synest eg at straffenivået er rett. Men det er ingen tvil om at vi var frykteleg usamde i retten om kva som er riktg straffenivå. Dommen kjem ikkje til å bli anka, seier advokat Mjelde.

– Må reagerast strengt

Retten peikar på at det både av allmenn- og individualpreventive grunnar «må markeres at avdøde ble drept ved en grenseløs handling utløst av illegitime behov og tiltaltes sjalusi», og at dette momentet er straffeskjerpande.

– Drapet skjedde plutseleg, veldig og uprovosert. Det blir òg vektlagt i straffeskjerpande retning, skriv dommarane.