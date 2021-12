Kvalitetssikring forseinkar straumløysing

innenriks

– Det vi er opptekne av, er å hjelpe folk. Og då er det om å gjere å finne ordningar som hjelper folk på ein god og trygg måte. Folk må vere trygge på at det kjem, seier Vedum til NTB.

Onsdag varsla statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ein milliardpakke for å hjelpe hushald med høge straumrekningar denne vinteren. Ifølgje Støre ville ordninga komme på plass «i løpet av timar, eller ein dag eller to».

To dagar seinare lèt ordninga framleis vente på seg. Men svara er på veg, forsikrar Vedum.

Stresstesting

Løftet til finansministeren er at dei nye straumordningane skal komme på plass før Stortinget avsluttar før jul.

Etter det NTB blir fortald, er ein viktig grunn til forseinkingane at dei nye ordningane må gjennom ei omfattande fagleg kvalitetssikring før dei kan leggjast fram.

Det regjeringa legg opp til, er nemleg nybrotsarbeid. Ordningane må derfor stresstestes grundig, både for å sikre at dei treffer slik regjeringa ønskjer, og for å sikre at dei held vatn praktisk og juridisk.

Éi utfordring har vore å målrette ordningane slik at pengehjelpa går til dei som treng det mest. Jo meir finmaska denne målrettinga blir, desto vanskelegare kan det bli å få ordningane raskt på plass.

Ei anna viktig oppgåve har vore å sikre at ordningane er juridisk vasstette.

Tre trinn

Milliardordninga blir tredje trinn i pakken med tiltak for å bøte på høge straumrekningar.

Frå før har regjeringspartia og SV vorte samde om eit kraftig kutt i elavgifta i vinter.

I tillegg har regjeringa foreslått fleire tiltak for dei med dårlegast økonomi:

* Bustøtta skal aukast med 1.500 kroner kvar månad frå desember til mars. I tillegg kjem 150 kroner per person som bur i bustaden. Tiltaket vil koste 500 millionar kroner til saman. Tidlegare i haust fekk bustøttemottakarane òg 3.000 kroner ekstra.

* Sosialhjelpsmottakarar som ikkje får bustøtte, skal få ein eigen pott på 100 millionar kroner.

* Studentar som kan dokumentere straumutgifter, skal få 3.000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1.200 kroner gjerast om til stipend.

Aukar oljepengebruken

Auken i bustøtte gjer òg at regjeringa må grave djupare i sparegrisen.

Fredag la regjeringa fram eit forslag om å auke oljepengebruken i 2021 med 118 millionar kroner for å dekkje auken i bustøtte.

Det er ein kombinasjon av høge gassprisar internasjonalt, høge CO2-prisar i EU og dessutan låg fyllingsgrad i vassmagasina og lite vind som har forårsaka dei ekstraordinært høge straumprisane i haust.

Krisa er venta å halde fram igjennom vinteren, og ifølgje NVE kan prisane bli endå høgare på nyåret enn dei er no.

