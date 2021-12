FHI ser på karantenereglar for omikron-nærkontaktar på nytt

innenriks

– Vi ser på dette allereie no. Vi har sagt at vi følgjer med frå dag til dag, og dette er ein av tinga vi har forventa at kunne bli eit problem. Derfor må vi sjå på innretninga på tiltaka og på styrken i dei, seier Stoltenberg på NRK Dagsrevyen fredag kveld.

– Det inneber at vi vurderer andre løysingar enn også å ha andre nærkontaktar i ti dagars smittekarantene, utdjupar ho.

Regjeringa innførte tysdag krav om smittekarantene i ti dagar òg for andre nærkontaktar til ein smitta person der det er mistanke om omikron. Ved negativ test på dag sju etter nærkontakten kan karantenen avsluttast.

Dette har fått store konsekvensar for mellom anna hardt omikron-ramma Sandefjord kommune, der svært mange kommunetilsette no er sett i karantene.

