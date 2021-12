45 omikrontilfelle i Sandefjord

innenriks

Alle prøvene er henta frå testar som er teke denne veka, opplyser Sandefjord kommune.

– Dette vil føre til omfattande karantenesettingar, som vi held fram med å kartleggje i morgon, seier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i ei fråsegn seint torsdag kveld.

Han legg til at det torsdag vart meldt om 55 nye smittetilfelle, men at desse så langt ikkje er undersøkte nærare for å avdekkje kva variant det er snakk om.

Omikronsmitte betyr omfattande karantenetiltak i kommunen. Alle medlemmer i ein husstand og alle nærkontaktar skal i karantene i heimen i sju dagar. Det er ikkje mogleg å teste seg ut av denne karantenetida, understrekar kommunen. Dette gjeld òg for fullvaksinerte.

