1,4 milliardar til ulike forskingsprosjekt

– Forskingsinfrastruktur, som laboratorium og datakraft, er nødvendig for at norske forskings- og innovasjonsmiljø skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrkjer kapasiteten og kvaliteten i forskinga, og dermed evna vår til nyskaping, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Medan rundt halvparten av prosjekta er nye, skal dei andre styrkje eksisterande forskingsinfrastruktur. Ifølgje Moe er mange av prosjekta relevante for næringsutvikling, og enkelte handlar om å gi norske forskings- og innovasjonsmiljø tilgang til internasjonal forskingsinfrastruktur.

Det er Forskingsrådet som annakvart år lyser ut midlar til forskingsinfrastruktur. Denne runden hadde søknadsfrist 18. november i fjor, og det kom inn til saman 120 søknader om til saman 9,2 milliardar kroner.

– Noreg og verda står overfor ei rekkje store samfunnsutfordringar, og forsking og innovasjon vil vere avgjerande for at vi skal klare å løyse desse. Skal norske forskings- og innovasjonsmiljø lykkast på forskingsfronten, må vi heile tida vere på høgda med forskingsinfrastruktur, seier administrerande direktør Mari Sundli Tveit i Forskingsrådet.

Blant prosjekta som får støtte i denne runden, er eit konsortium leia av Institutt for energiteknikk som skal etablere topp moderne laboratorium for batteriforsking. Sintef og NTNU skal saman etablere ei ny kunnskapsplattform med testfasilitetar for taredyrking, og eit prosjekt leia av The Peace Research Institute Oslo (PRIO) skal etablere ein ny infrastruktur for data om væpna konfliktar, terrorisme, politisk vald og utviklinga av klimakrisa.

