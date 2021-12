109 stadfesta omikron-tilfelle i Noreg

innenriks

Medan det var fire stadfesta tilfelle i veke 47, auka talet til 76 veka etter og 29 hittil i veke 49. Samtidig er det no 425 positive prøver der Folkehelseinstituttet vurderer det som sannsynleg at det dreier seg om omikronvarianten.

FHI understrekar at det kan vere forskjell mellom talet på stadfesta tilfelle som dei rapporterer, og det som blir rapportert frå kvar enkelt kommune. Årsaka er at det kan ta noko tid før resultata frå laboratoria er kvalitetssikra og registrert i labdatabasen til det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS) hos FHI.

I Sandefjord kommune er det no 52 stadfesta omikrontilfeller, men førebels er det berre meldt om 14 tilfelle i Vestland og Telemark i FHIs oppdaterte statistikk. Oslo har 55 og dermed flest, medan det i Viken er registrert 23 stadfesta tilfelle.

