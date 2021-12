Tilliten til helsestyresmaktene fell

innenriks

Medan 83 prosent av befolkninga svarte at dei i stor grad har tillit til helsestyresmaktene i veke 38, då landet vart gjenopna, er delen no nede på 65 prosent, skriv Dagbladet.

Helsedirektoratets befolkningsundersøking vart gjennomført førre veke, altså før dei nye koronatiltaka vart innførte.

– Eg trur at folk mistar noko av tilliten til styresmaktene når dei ser at vi får ei stor smitteutbreiing og fleire innleggingar i sjukehus. No er det slik at vi er i ein annan situasjon enn tidlegare i pandemien. Sjølv om vi no er meir usikre, så har vi gode vaksinar som hjelper oss i stor grad i tida framover òg, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa.

