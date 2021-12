Reiss-Andersen: Ein pris for viktigheita av truverdig informasjon

innenriks

Ho innleidde ein pressekonferanse med dei to fredsprisvinnarane, journalistane Maria Ressa frå Filippinane og russiske Dmitrij Muratov, på Nobelinstituttet i Oslo torsdag, med å seie at prisen ikkje er ein pris til journalistikken i og for seg.

– Men det er ein pris for å understreke viktigheita av informasjon i samfunnet. Eit godt samfunn og demokratiet er avhengig av truverdig informasjon, sa Reiss-Andersen.

Dei to vinnarane får fredsprisen for 2021 for forsvaret sitt av pressefridommen og ytringsfridommen i ei verd der desse er under press, og der propaganda og medviten feilinformasjon blir brukt for å destabilisere land og demokrati.

