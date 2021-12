Nobel-vinnar meiner prisen hjelper journalistar over heile verda

innenriks

– Prisen er som eit skjold på mange måtar. Han har heva energien og moralen, ikkje berre til filippinske journalistar, men til journalistar over heile verda. Han viser kor vanskeleg det er for oss å gjere jobben vår og kva farar vi står overfor, sa Maria Ressa (58) under pressekonferansen med fredsprisvinnarane torsdag.

Den filippinsk-amerikanske gravejournalisten driv nyheitstenesta Rappler. Ho seier ho håpar prisen i det minste inneber at landet hennar har betre dagar framfor seg, idet den filippinske befolkninga er på veg inn i eit presidentval.

Ho deler årets fredspris med russiske Dmitrij Muratov (59), som er journalist og sjefredaktør for den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta. Han fortalde at fredspristildelinga 8. oktober mellom anna medførte masse arbeid for redaksjonen hans.

– Allereie 9. oktober byrja redaksjonen å få brev med førespurnader om hjelp til å kjempe mot feilaktige domfellingar, hjelp til å skaffe nødvendige medisinar, til å hjelpe eldre, til å stoppe hogst i sibirske skogar og til å få råd til å kjøpe ein rullestol, sa han.

– Plutseleg innsåg eg at folk ikkje har nokon stad å gå, sa Muratov.

