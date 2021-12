Nakstad trur utanlandsstudentane kjem seg heim til jul

innenriks

– Vi trur det vil vere mogleg å reise heim til jul som normalt, og at reiser kan gjennomførast med liten smitterisiko viss ein planlegg godt, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han legg til at ein ikkje ønskjer at nokon skal bli sitjande åleine i jula. Likevel ber Nakstad folk om å planleggje tidleg heimreise dersom det går an, slik at ein får spreidd reiseaktiviteten utover.

Vy, Norwegian og SAS opplyser at dei vil halde oppe det planlagde tilbodet sitt før jul. Til dei som er usikre, på grunn av erfaring med stadig skiftande reisereglar tidlegare i pandemien, lovar Nakstad fleire konkrete råd fram mot jul.

