I dag blir Hans-Erik Dyvik Husby gravlagd

Den markante frontfiguren, rockaren og skodespelaren døydde overraskande 19. november og har sidan vorte hylla mellom anna for betydninga si på den norske og internasjonale rockescena.

Husby var vokalist under artistnamnet Hank von Helvete i bandet Turboneger i perioden 1993 til 2009.

Han budde dei siste åra av livet sitt i Lillestrøm og blir derfor gravlagd frå Lillestrøm kyrkje klokka 12 torsdag. Han vart 49 år gammal.

– Alle som ønskjer å ta farvel med Hans-Erik er velkomne til kyrkja. Seremonien blir òg direktesend via minnesida, heiter det i ei kunngjering på gravferdsbyrået Jølstads nettsider. Sendinga startar klokka 11.40.

Dei nye smitteverntiltaka som tredde i kraft natt til torsdag, får likevel betydning for avviklinga av seremonien, ifølgje VG:

Minnestunder etter gravferder og bisetjingar kan ha maksimalt 50 personar. Sjølve gravferda blir rekna som eit offentleg arrangement med faste tilviste sitjeplassar.

3 x kohortar av 200 personar med 2 meter avstand mellom kohortane heile tida på offentlege arrangement med faste tilviste sitjeplassar.

– For Hans-Erik Dyvik Husby sin familie vil seremonien i kyrkja vere eit personleg farvel. Familien ønskjer inga personleg eksponering i tilknyting til seremonien. Vi ber om at dette blir respektert. Samtidig er familien klar over Hans-Erik Dyvik Husbys posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv, skriv Jølstad i ei pressemelding om gravferda.

