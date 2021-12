innenriks

Bakgrunnen for tiltaket er at mange elevar i grunnskulen har vorte smitta dei siste vekene, opplyser kommunen.

– Vi ser no at det er behov for å innføre tiltak som kan ta ned smitten. Gult nivå gir ei meir oversiktleg organisering av skulekvardagen og fører til at elevane får færre nærkontaktar gjennom veka. På den måten blir risikoen senka for at mange må i karantene ved nye utbrot, seier helsesjef Runar Johannessen.

